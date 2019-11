GROGNE À DIOURBEL / Le parti RV/Degg Moo Woor rappelle au Président Sall et au ministre Dame Diop les vraies urgences de Njarème.

Saluer les innovations phares du Président Sall dans la gestion des finances publiques qui se décline à travers les deux réformes : la budgétisation en programme et la déconcentration de l'ordonnance, n'aura pas empêché au parti Rassemblement pour la Vérité/Dëgg Moo Woor de relever quelques manquements. En effet, à l'occasion d'une déclaration remise à la presse, Pape Modou Fall et ses collaborateurs et militants disent rester dans la mouvance.



Toutefois, le parti reste perplexe et demeure à l'affût de réalisations concrètes dans le Baol où les populations, disent-ils, s'étaient données corps et âme à travers un très fort engouement pour une réélection écrasante du Président Macky Sall à Diourbel.



" La nomination du frère Dame Diop à la tête d'un ministère stratégique a été, certes, accueilli avec beaucoup d'espoir, mais aucune lueur annonçant de lendemains meilleurs ne se dessine à l'horizon. Les maux dont souffrent Diourbel s'accentuent: chômage ahurissant des jeunes, des artisans qui constituent plus du tiers de la population sont livrés à eux-mêmes, le tronçon reliant Diourbel et ''Ila Touba '' chaotique, le stade Ely Manel Fall impraticable, les marchés Ndoumbé Diop, Ndayane, mbouday, Kadega dans un état de délabrement avancé, de braves femmes désœuvrées ... Un décor triste et désolant consume Diourbel à petit feu". Dëgg Moo Woor de poursuivre : "C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à Monsieur le Président Macky Sall de réagir conséquemment pour apporter un début de solution à cette précarité grandissante. Dëgg Moo Woor dont le souci est, entre autres, le rayonnement du Baol, tarde à se retrouver dans le second mandat du Président Macky Sall. Cependant nous réaffirmons notre engagement et soutien au Président de la République ".



Non sans appeler le ministre de la formation à respecter ses engagements pris lors de la campagne électorale, la formation politique se félicitera de quelques-unes des réalisations du régime Sall, dont "la soumission au chef de l' État de toute convention engageant le Sénégal dont le montant est supérieur ou égal à 2 milliards de francs CFA ainsi que la double autorisation parlementaire de dépenses de l'État, qui plafonne les crédits et encadre la chaîne de dépenses sont des mesures fortes qui contribuent à l'amélioration de la lisibilité de l'action de l'État, de l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques, en vue de meilleurs résultats économiques et sociaux."



Dëgg Moo Woor se réjouit également de la décision du gouvernement de durcir la répression du viol et de la pédophilie par des actions pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle. Le Conseil Exécutif National du parti se donne rendez-vous en mi-décembre pour se prononcer sur la situation politique et la vie du parti.