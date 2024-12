GMS crache des vérités devant ses collègues : « C’est Macky Sall et son régime qui sont responsables de la souffrance des sénégalais »

Le député Guy Marius Sagna lors de sa prise de parole ce matin à l’Assemblée nationale, a encore tiré sur l’ancien régime que dirigeait Macky Sall. Après l’intervention de son collègue de l’opposition, Abdou Mbow, le député de la majorité exprime ses regrets: « C’est vous avec votre président qui nous avez mis dans cette situation. Le gaspillage, le clientélisme politique et l’arrogance que Macky Sall et ses hommes ont manifesté durant plus d’une décennie, sont à l’origine de cette situation financière », a regretté le parlementaire qui approuve la LFR du ministre des finances Cheikh Diba qu’il invite à porter un regard particulier sur les priorités.