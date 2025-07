France : "La véritable répression menée par le pouvoir se manifeste par son désir de dompter la presse"(Abdou Mbow)

"Ajourd'hui, la véritable répression menée par le pouvoir se manifeste par son désir de dompter la presse[...). Ils ont enfermé des journalistes, fermé des entreprises de presse etc", a-t-il lancé. Vous avez vu notre camarade Aïssatou Diop Fall, pour vous montrer que le Sénégal a encore une justice debout. Lorsqu'on a fermé son entreprise de presse, elle est partie saisir la Cour suprême et on lui a donné raison", a-t-il ajouté.

Selon Abdou Mbow, les nouveaux gouvernants "veulent ensevelir toutes les voix discordantes". Le député de dénoncer la sortie du premier ministre à l'encontre de la TFM tout en lançant "régulièrement affecté par des scandales, le pouvoir traverse une grave crise interne".