Franc enflamme le Stade de Parcelles : une arrivée dantesque pour son choc contre Ama Baldé…

Le 12 février 2025, le poulain du roi des arènes, Franc, a offert un spectacle impressionnant lors de son open presse au stade municipal des Parcelles. Après une série de séances médiatiques moins formelles, ce rendez-vous a été l'occasion pour le lutteur de montrer à ses supporters qu'il est prêt pour son combat décisif du 16 février 2025. L’événement a rassemblé une foule en délire, qui a chanté et applaudi son héros avec ferveur. Accompagné de ses amis et frères de lutte, tels que Talfa Laye Pythagore, Tapha Mbeur, Gora Sock, Mbacké Faye… Franc a pu sentir l’immense soutien de la communauté des arènes. Chacun d'eux a montré une solidarité à toute épreuve, affirmant que ce combat ne sera pas seulement celui de Franc, mais de toute une famille unie.



L’ambiance était à son comble, le public vibrait à chaque parole du lutteur, qui a parlé avec une détermination sans faille. L’impact de son message était clair : il est prêt à tout pour décrocher la victoire. Dans ses discours pleins de passion, l'homme aux muscles d'acier a su galvaniser ses troupes. Ses supporters, en nombre record dans les tribunes, étaient remplis d'espoir, convaincus que leur champion allait marquer l'histoire de la lutte sénégalaise. Avec son calme et sa confiance retrouvée, Franc a fait la promesse d'une victoire mémorable. La date du 16 février 2025 devient déjà légendaire, et tout le monde attend de voir si le poulain du roi des arènes tiendra ses engagements.