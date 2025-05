Faux billets : deux faussaires arrêtés à Thiès avec 400.000 F CFA en coupures de 2000

La vigilance de la Police nationale a encore porté ses fruits. Le mercredi 21 mai 2025 à 4h35 du matin, les éléments du Commissariat du 1er arrondissement de Thiès ont procédé à l’interpellation de deux individus pour mise en circulation de faux billets de banque.



Cette arrestation fait suite à un renseignement opérationnel qui faisait état de manœuvres suspectes impliquant la contrefaçon de signes monétaires. Une filature discrète a permis de coincer les deux suspects en flagrant délit, en possession de 400.000 FCFA en faux billets, soit 200 coupures de 2000 FCFA soigneusement dissimulées.



Placés en garde à vue, les mis en cause feront face à une enquête approfondie, visant à identifier les éventuels complices et à démanteler le réseau derrière la fabrication et la distribution de ces billets falsifiés.



Cette opération témoigne de la mobilisation constante des forces de sécurité face à la montée des délits financiers et à la menace de la contrefaçon monétaire qui fragilise l’économie nationale.