Fandène / Accusé de collusion dans une délibération foncière, Augustin Tine réagit : "Je n'ai été mêlé à aucune affaire d'argent".

À la suite de la sortie de l'une des parties accusant le maire de Fandène d'avoir été en collision avec l'autre camp dans une délibération de terres du domaine national d'une superficie de 3ha 08a 49ca sis à Keur Ndioukoune, Augustin Tine a fait face à la presse pour donner sa version des faits.

"Il y a un problème de délibération et de diffamation gravissime à mon endroit. Une grande personne m'a agressé verbalement de la manière la plus outrancière et j'ai été touché dans mon amour propre. Loin de moi d'entrer dans des transactions foncières[...]. Vous pouvez ne pas être content d'un verdict ou d'une délibération, mais vous pouvez avoir de la retenue", a déclaré le maire de Fandène.

Avant de revenir sur les faits. "Cette histoire de la famille Diop, elle a créé beaucoup de vagues. Nous avons effectué effectivement une délibération en 2018 au nom de la dame Daou et après notre délibération, nous avons attendu l'approbation de l’autorité administrative représentant de l'État et c'est après cela seulement que le maire est fondé à signer un extrait de délibération. Ce qui a été fait. Après cette délibération, naturellement, il y a eu quelques réclamations et pour éviter des frictions entre les personnes, nous avons décidé en 2020 de procéder à la désaffectation pour laisser le terrain libre et donc entre les mains de la mairie de Fandène qui décidera de ce qu'on en fera. Mais la personne qui avait acquis le terrain, a fait un recours à la Cour Suprême. Lequel recours s'est soldé par un arrêt de la Cour suprême annulant notre décision de désaffectation. J'ai donc demandé à la famille Niang de discuter avec la famille du libanais pour qu'elles puissent voir comment partager le terrain. C'était pour régler à l'amiable[...]", a-t-il expliqué.

Concernant les accusations liées à une quelconque transaction foncière, le maire a apporté ces précisions. "Jamais je n'ai parlé d'argent[...]. Aujourd’hui que la dame veut récupérer son terrain naturellement, la famille se lève pour m'accuser[...]. Madame Daou que je ne connais pas tout comme la famille Niang, l'un et l'autre, pense que j'aurais été en collusion avec l'autre camp à leur détriment. Ce qui n'est absolument pas vrai. Je voudrais que ceux là qui m'entendent, sachent que je n'ai été mêlé à aucune affaire d'argent dans cette délibération", a-t-il conclu.