Fanaye (Podor) sous les eaux : 90 moutons et chèvres emportés par les fortes pluies

La commune de Fanaye, dans le département de Podor, a été frappée dans la nuit du 21 au 22 août par des pluies diluviennes accompagnées de vents violents, provoquant d’importants dégâts matériels et humains.



Un bilan provisoire lourd pour les éleveurs



Selon les premières évaluations, 90 têtes de bétail – principalement des moutons et des chèvres – ont été emportées par les crues. Pour de nombreux éleveurs, dont la survie économique dépend de ces animaux, la perte est catastrophique. Plusieurs champs ont également été inondés et endommagés, compromettant la production agricole locale.



Écoles et infrastructures touchées



À Tatqui, cinq salles de classe de l’école locale ont vu leurs toitures arrachées par les vents violents, paralysant l’activité éducative. La population, confrontée à une situation d’urgence humanitaire, se retrouve dans une grande précarité.



Appel à l’aide



Face à cette situation critique, les autorités locales ont lancé un appel à l’intervention urgente des services compétents et sollicitent le soutien de l’État ainsi que des partenaires humanitaires pour venir en aide aux sinistrés.



À Fanaye, entre pertes économiques et dégâts matériels, les habitants espèrent désormais une réaction rapide pour atténuer les effets dévastateurs de ces intempéries.