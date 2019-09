Fallou Guèye sur le présumé serpent qui hante le sommeil des Hlm Las Palmas : "Quand je suis entré, j'ai entendu un ronflement terrifiant... La montagne peut accoucher d'une souris"

Pour le moment, difficile de qualifier cette « chose » qui se cache sous la chambre de l'Imam du quartier et qui hante le sommeil de tout le monde. C'est la conclusion à laquelle est arrivé le spécialiste des reptiles dont les services ont été requis pour lui mettre le grappin dessus.

Gérant du reptilarium du Parc de Hann où il héberge des reptiles de tout genre, Fallou Guèye est entré en action depuis ce vendredi matin, après que les autorités locales ont validé le plan qu'il leur a soumis pour découvrir la terreur de la cité HLM Las Palmas de Guédiawaye. Mais ce plan n'a encore rien donné. « Comme prévu, j'ai placé des poulets à l'intérieur de la cavité où on signale la présence de ce soi-disant serpent, mais jusqu'à présent, je n'ai encore rien découvert », a confié Fallou Guèye à Dakaractu. Je suis entré à l'intérieur mais j'entends de temps en temps un bruit qui ressemble fort à des ronflements. Et je dois avouer que c'est terrifiant, mais rien ne certifie qu'il s'agit d'un serpent », a-t-il ajouté.

Fallou Guèye qui n'en est pas à sa première expérience, nous confie qu'il va poursuivre les recherches cette nuit. « J'attends qu'il y ait moins de monde pour retourner sur les lieux. Il est même possible que j'y passe la nuit, mais si d'ici demain, je ne découvre rien, je vais être obligé de retourner à mes occupations », dit l'ami des serpents.

Le gérant du reptilarium de terminer : « au stade où j'en suis, je n'exclus plus la possibilité que ce bruit qu'on prend pour un ronflement de serpent soit juste l'écoulement d'une eau dans un canal. La montagne peut accoucher d'une souris. Il faut l'envisager... »