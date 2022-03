(Expo Dubaï) - Sponsor de Start-ups nationales à la semaine du Numérique : L’Artp mise sur la crème digitale de demain

Portail d’opportunités d’affaires, de partenariats et de valorisation du secteur des télécommunications », l’EXPO 2020 DUBAI-UAE est une occasion pour le Sénégal de présenter ses dispositifs techniques, ses institutions et le dynamisme de son secteur privé en matière d’économie numérique.



La délégation de l’ARTP conduite par son Directeur général, M. Abdoul Ly, a profité de cette occasion pour sponsoriser quelques start-ups, conformément à sa stratégie d’accompagnement des champions sénégalais de demain.



Ainsi, LAFRICAMOBILE, INTOUCH, ARISTARC ET AMARANTE vont témoigner durant toute cette semaine de l’attractivité du secteur digital sénégalais auprès des investisseurs mondiaux.



Justement, l’ARTP a participé au dîner des investisseurs qui avait pour thème : « Les opportunités d’investissement dans le secteur du Numérique et des Télécommunications au Sénégal ».



Cet événement a été l’occasion pour les participants de présenter l’attractivité de la destination Sénégal, les efforts consentis par l’Etat sénégalais pour moderniser les infrastructures et le parc technologique.

Il a aussi permis aux Start-ups présentes de réseauter et de présenter leurs entreprises.



Au programme de cette semaine : une conférence de presse, des rencontres B2B pour les Start-ups, un panel sur le thème « les opportunités d’investissement dans le secteur du Numérique et des Télécommunications » organisé par l’ASEPEX et des visites permettront aux nombreux investisseurs de mieux comprendre les enjeux du secteur et surtout d’avoir un aperçu des diverses opportunités d’affaires qui leur sont offertes dans le secteur de l’économie numérique au Sénégal.



Dans une parfaite synergie, le FDSUT, l’ADIE, le PTN, le FONSIS et le Secrétariat général de la Présidence ont aussi soutenu l’initiative du Ministère afin de montrer l’attractivité d’un secteur stable et en pleine croissance.