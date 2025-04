Examen de la loi d’interprétation de l’amnistie – Thiat de "Y’en a Marre" s’adresse aux députés : "Si cette loi passe, vous serez complices…"

À la veille de l’adoption de la loi d’interprétation de l’amnistie, Thiat, membre du mouvement "Y’en a Marre", a interpellé les parlementaires lors d’un échange avec la presse. "Nous mettons tous les députés face à leurs responsabilités, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition. Que personne ne vote cette loi interprétative… Qu’ils saisissent plutôt les juridictions compétentes par un recours pour la faire annuler", a-t-il déclaré.



Selon lui, le président de la République avait promis d’abroger cette loi et a réitéré cet engagement dans son discours du 31 décembre. "Il a renouvelé cette promesse… Mais je me demande si cela a vraiment un sens. Nous aimerions qu’il nous dise clairement ce qu’il pense de cette loi aujourd’hui", a-t-il souligné.



"Ils veulent nous imposer une justice sélective, mais nous n’accepterons pas. Nous comptons nous battre par tous les moyens conventionnels. Nous demandons à tous les députés d’assumer leurs responsabilités et de se rappeler qu’ils sont d’abord les représentants du peuple."



Thiat a conclu son intervention en rappelant les promesses de "rupture" du régime actuel. "Si cette loi est adoptée, vous, les députés, serez complices des conséquences pour le Sénégal", a-t-il averti.