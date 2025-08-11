États-Unis : Un jeune immigré sénégalais tué par balle lors d’une tentative de vol

La communauté sénégalaise aux États-Unis est en deuil après la mort tragique de Modou Mbacké Gueye, un jeune immigré récemment arrivé dans le pays via le Nicaragua. Il a été tué par balle samedi soir lors d’une violente tentative de vol.



Selon les autorités locales, le drame s’est produit alors que Gueye effectuait une livraison en tant que chauffeur-livreur. Ses agresseurs l’auraient interpellé et exigé ses affaires. Face à son refus, ils ont ouvert le feu à bout portant, le blessant mortellement.



Les secours, dépêchés sur les lieux, n’ont pu que constater son décès. Les assaillants ont pris la fuite et sont activement recherchés.



Très apprécié de ses proches pour son courage et sa détermination, Gueye était venu chercher une vie meilleure sur le sol américain.

