Le Directeur général de Petrosen a fait l'état des lieux des découvertes pétrolières et gazières du Sénégal. Il renseigne à ce propos que « la recherche a commencé dans les années 50 ».

Et depuis lors, poursuit Mamadou Faye, « nous avons acquis beaucoup d'informations des données sismiques des puits qui nous ont permis de faire la cartographie des possibilités pétrolières du Sénégal ».

S'agissant des blocs pétroliers et gaziers recensés sur toute l'étendue du territoire, le Dg de Petrosen les chiffre au nombre de 29.

« C'est dans ces blocs que nous signons des contrats de partage et de production qui autorisent les compagnies à faire de la recherche », détaille le patron de la société des pétroles.

Mais Mamadou Faye a insisté sur le fait que 19 des blocs sus indiqués sont libres. “Ils vont faire l'objet de compétition auprès de l'industrie”, annonce-t-il.