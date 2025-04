« Enfants de Gaza, enfants d’Afrique … » : le RIS Al Wahda en congrès réunit l’Afrique autour des valeurs de justice

Le 20 avril 2025, le Grand Théâtre National de Dakar a accueilli un événement d'importance considérable pour la vie religieuse et civique du Sénégal : le congrès régulier du Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS Al Wahda). Sous le thème « Le RIS Al Wahda dans une dynamique d’actions innovantes à l’heure des enjeux de souveraineté et de justice sociale au Sénégal », ce congrès a regroupé des figures religieuses, politiques ainsi que des délégués en provenance de plus de vingt nations africaines. Au départ, la présidence était confiée au Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier étant indisponible, c'est finalement la ministre de la Jeunesse, Mme Khady Diène Gaye, qui a dirigé l'événement au titre du gouvernement.







À partir de 11 heures, l'atmosphère devenait empreinte de solennité et de fraternité alors que le public se pressait en masse. La cérémonie a démarré par la récitation de versets coraniques par le jeune Mouhamed Bachir, instaurant ainsi l'ambiance spirituelle et symbolique de cet événement.



Des délégués de plusieurs pays étaient présents, notamment de l'Algérie, de la Turquie, du Nigéria, du Ghana, du Burundi, des Comores, du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Soudan. La Mauritanie, pays invité spécial pour cette occasion, a reçu des éloges chaleureux pour son dévouement aux côtés du RIS Al Wahda.







Un des temps forts de la journée a été la diffusion du film documentaire « Gaza vivra ». Ce film, véritable choc visuel et émotionnel, a exposé la douleur des populations palestiniennes, mettant particulièrement en avant la situation des enfants. Un grand nombre de représentations étrangères ont fait part de leur colère et de leur solidarité envers le peuple palestinien. Ce film documentaire a provoqué une intense réaction émotionnelle parmi les spectateurs et amplifié le message de solidarité à la fois panafricaine et musulmane véhiculé par le congrès.







Dans son allocution, la ministre de la Femme a insisté sur la position du gouvernement sénégalais concernant l'injustice infligée aux habitants de Gaza. Elle a souligné la détermination constante et sans faille du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko à soutenir les causes justes, notamment celle de la Palestine. « Ce film nous touche tous. » « L'Afrique ne saurait demeurer insensible », a-t-elle affirmé en s'adressant à un public manifestement ému.







S'exprimant à son tour, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Khady Diène Gaye, a souligné l'importance de retrouver les valeurs fondamentales de la société. « Il est impératif de réévaluer nos priorités et de remettre l'éducation, le civisme et la citoyenneté au centre de notre projet national », a-t-elle souligné avec insistance. Elle a aussi loué le travail du RIS Al Wahda, qu'elle considère en adéquation avec les principales lignes directrices stratégiques du Sénégal, particulièrement dans le domaine de la transformation sociale, spirituelle et culturelle.







À la fin de la rencontre, les participants ont réaffirmé leur détermination à travailler de concert pour un Sénégal et une Afrique unis sous les principes de justice, de paix et de souveraineté. Ce congrès ordinaire du RIS Al Wahda n’a pas été qu’un simple rassemblement religieux : il a constitué un pivot politique et symbolique, consolidant les relations entre les communautés africaines et enjoignant à une prise de conscience collective pour un futur basé sur la foi, la dignité et l’unité.