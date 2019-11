Emission de Gaz à effet de serre : Les industries et le transport, deux des secteurs les plus problématiques.

Les industries et le transport sont les deux secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre dans la ville de Dakar. C’est ce qui ressort de l’atelier de ce mardi portant sur le «partage des résultats sur le bilan des gaz à effet de serre», lequel consiste à réfléchir sur des actions qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre venant de ces différents secteurs. Les techniciens vont pendant trois jours diagnostiquer les secteurs liés à l’émission de gaz à effet de serre dans la ville de Dakar, notamment celui des déchets, du transport et de l’énergie pour ensuite planifier des actions prioritaires à mener.