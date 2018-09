Eliminatoires CAN 2019 : Idrissa Gana Guèye incertain

Le milieu de terrain international sénégalais Idrissa Gana Gueye (Everton), blessé à un genou, est incertain pour la rencontre internationale devant opposer le Sénégal à Madagascar, dimanche à Tananarive, a annoncé le sélectionneur des Lions Aliou Cissé.



"Gana est incertain, il a un bobo au genou, on fera le point avec le médecin mais il est incertain pour la rencontre", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le site Internet de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Gana Guèye, cadre de la sélection nationale, n’a pas pris part à la rencontre de championnat d’Angleterre ayant opposé samedi son club Everton à Huddersfield (1-1).



Outre Idrissa Gana Guèye, Aliou Cissé a également évoqué la situation de l’attaquant du FC Metz (ligue 2 française) Opa NGuette, qui ’’a une petite gêne’’, sans en dire davantage, affirmant attendre l’avis médical.





Nguette avait cédé sa place à Emmanuel Rivière à la 67-ème minute de la rencontre opposant le RC Lens (2-0) au FC Metz.



Interrogé sur le match que le Sénégal va jouer ce dimanche contre Madagascar à Tananarive, il a indiqué que ce sera différent de celui joué en novembre 2015 contre le même adversaire lors de la manche aller du deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2018.

Toutefois, Cissé admet que les Lions seront très attendus.





Le Sénégal saura "faire face", d’autant que "cette rencontre ne ressemblera pas à la première où nous avons attendu une heure de temps avant d’entrer dans la partie", a-t-il assuré.



Selon le sélectionneur des Lions, l’objectif est de faire "un bon résultat" à Tananarive sur la route de la CAN 2019 prévue au Cameroun.



"On s’attend à un match difficile, à une atmosphère électrique", a-t-il dit, avant de souligner que le Sénégal peut compter sur son talent, sa qualité et expérience pour faire face.



"Nous ne devons craindre personne et il faut oublier la Coupe du monde parce que le Sénégal revient à son quotidien, le football africain", ce qui veut dire que les Lions doivent se motiver face à une équipe qui sera selon lui agressive.