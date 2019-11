Élevage et Entrepreneuriat : L'invite solennelle du PR aux femmes et aux jeunes

La question de l'entrepreneuriat est un élément central dans la politique de développement qu'est en train de dérouler le président de la République. En parlant de ce thème de la sixième édition de la journée nationale de l'élevage qui s'est tenue à Kaël, le président Macky Sall a jugé que " la lancinante question liée à la création d'emplois et de richesses a déja été opportunément bien étabie avec les solutions techniques qui peuvent venir du secteur de l'élevage". Dans ce sillage, le Pse a bien intégré l'industrialisation, dans le cadre du projet "Liguéyal Euleùk" pour répondre à ces initiatives de transformations structurantes des produits agricoles.



D'ailleurs, le président de la République dira que "dans ce programme Liguéyal Euleùk, il est prévu la création de 3 dans les sous secteurs comme celui des fruits et légumes, de l'aquaculture et de la pêche et de l'agropole destiné au bétail et aux produits agro-alimentaires à forte valeur ajoutée".

Cependant, dans le cadre de ces institutions qui constituent un dispositif d'appui à l'instar de la DER, de l'ANPJ, il est heureux de savoir que le financement et l'employabilité des jeunes sera une chose aisée. C'est ainsi que le président de la République a salué cet esprit de collaboration entre le ministère de l'élevage et ces structures de financement. C'est l'exemple de la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui a financé l'élevage à hauteur de 5 milliards de FCFA.

Toutefois, le président Macky Sall, conscient du besoin de financement du secteur, a décidé d'améliorer l'accès au crédit des éleveurs et aux professionnels du secteur.

Il invitera ainsi les femmes et les jeunes à s'appuyer sur ces outils de financement pour devenir de véritables entrepreneurs. Toutes les mesures d'accompagnement seront prises par l'État pour assurer la transformation structurelle de l'élevage...