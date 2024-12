Électrification massive au Sénégal : Le projet Padaes déclenche une révolution dans 1010 localités

Le Projet d'Amélioration de l'acces à l'électricité au Sénégal - PADAES - financé par la Banque Mondiale, a lancé sa vaste initiative d’électrification dans le but d’améliorer l'accès à l'électricité dans plusieurs régions du Sénégal. Cette ambitieuse initiative ne se limite pas seulement à l'extension des réseaux électriques, mais inclut également des actions complémentaires pour soutenir les populations vulnérables, renforcer les infrastructures locales et réduire les inégalités d'accès à l'énergie.

Après un démarrage réussi à Keur Massar, le projet a rapidement fait escale à Rufisque, marquant une étape importante dans son déploiement. Ce n'est qu'un début, car l’objectif final est d’atteindre 1010 localités à travers le pays, avec la création d’autant de points focaux locaux pour accompagner les habitants et gérer les plaintes relatives à la mise en œuvre des travaux.

Le 18 décembre 2024, l’équipe en charge du projet a rencontré une foule nombreuse à la sous-préfecture de Rufisque, un signe évident de l’intérêt que suscite ce programme. Le public, composé de points focaux, a exprimé sa satisfaction quant à l’engagement de la Senelec, qui travaille étroitement avec les communautés locales pour faciliter la gestion des préoccupations et des plaintes.

Un des éléments-clés du projet est la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes (MGP). Cette structure permet aux populations de dénoncer tout abus ou irrégularité sur le terrain. Les points focaux, formés et sensibilisés à ces nouveaux dispositifs, ont un rôle crucial à jouer dans ce processus. Ils servent d'intermédiaires entre les citoyens et les autorités en charge du projet, garantissant une gestion transparente et efficace des réclamations.

Le programme continue donc sa tournée à travers les 1010 localités du Sénégal, avec pour objectif de former un nombre équivalent de points focaux, chacun chargé de veiller au bon déroulement des opérations dans sa localité. Une telle mobilisation garantit non seulement l’extension de l’électrification, mais aussi une plus grande cohésion sociale et une meilleure implication des citoyens dans les projets de développement.

Le Projet Padaes ne se contente pas d’apporter de l’électricité, il construit un modèle de gouvernance participative, où les citoyens sont au cœur du processus. Si l'électrification de ces zones reculées est une priorité, l'accompagnement social et la gestion des plaintes garantissent que ce programme puisse se réaliser dans la transparence et l’équité. À Rufisque, comme ailleurs, les habitants peuvent désormais espérer un avenir éclairé, à la fois en termes d'infrastructures et de justice sociale.