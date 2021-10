Élections locales : Socé Diop Dionne investie dans le département de Koungheul par le président Macky Sall.

À Koungheul, le président Macky Sall a jeté son dévolu sur madame Socé Diop Dionne comme candidate et la mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar(BBY) pour diriger la liste majoritaire dans le département de Koungheul.

Et voici les premiers mots de l'ex directrice. " Je voudrais, à cet effet, lui exprimer mes sincères remerciements et lui témoigner toute ma profonde reconnaissance et mon infinie gratitude pour cette marque de confiance renouvelée. La confirmation de ce choix me procure un immense honneur doublé d’une légitime fierté et j’en mesure la hauteur et les enjeux. C’est pourquoi, je suis animée d’un sentiment d’humilité parce que j’ai été choisie parmi tant d’autres aussi méritants. Je renouvèle au Président de la République tout mon engagement à relever le défi par une victoire éclatante de la coalition dans le département de Koungheul au soir du 23 janvier 2021".



" Pour rappel, le Président de la République m’avait nommée respectivement Inspectrice des bâtiments avant de me porter à la tête de la stratégique Direction générale de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP). Au plan politique, j’ai été élue députée lors des élections législatives de 2017, poste que j’avais libéré conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales liées au cumul. Cette élection était la confirmation de mon leadership incontestable dans le département de Koungheul. C’est donc en toute logique que je sois à nouveau investie pour les prochaines échéances locales. Pour le triomphe de la coalition BBY, le concours de tous est plus que nécessaire. C’est dans ce cadre que je lance un appel solennel à tous les responsables de l’APR du département de Koungheul, aux alliés de la coalition BBY à respecter les orientations et instructions de Monsieur le Président de la République et à s’investir pleinement pour une large victoire de la coalition. Auprès de vous tous, je cherche les conseils et le soutien qui nous permettront de diriger convenablement notre liste et de la mener vers la victoire", a-t-elle déclaré. Socé Diop Dionne de poursuivre. " J’invite tous les leaders à taire les divergences et à s’unir autour de l’essentiel comme l’exige les circonstances du moment qui nous obligent à travailler dans l’unité et la cohésion. En ce qui me concerne, je reste ouverte à toutes les propositions pertinentes pour que notre coalition présente une liste composée d’hommes et de femmes de valeur".