Élections législatives 2022 : Le PDS fixe ses modalités, choisit ses délégués et se lance dans la collecte de parrainages.

Le parti démocratique sénégalais, à travers son secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, a désigné ses hommes de terrain dans le cadre de la collecte de parrainages en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022. Ces personnes sont désignées en qualité de délégués régionaux, pour effectuer le travail de collecte, suivant les normes électorales établies.



Dans la région de Dakar, c’est le maire Abdoulaye Diop qui est délégué, à Thiès, Pape Moussé Diop, à Diourbel Khadim Guèye, à Saint Louis, Alioune Diop, pour la région de Matam c’est Aïssata Gaye qui est choisie.



À Louga, Mamadou Lamine Thiam, à Kaolack Rokhaya Diouf, à Fatick El hadji Famara Senghor, à Kaffrine Pape Matar Fall, à Tambacounda, Bassory Cissé, Kédougou Mady Danfakha, Kolda Mamadou Bineta Diallo, Sédhiou Vieux Souleymane Traoré, Ziguinchor Toussaint Manga et Papa Saër Guèye pour la Diaspora.



Le secrétaire général national rappelant la Loi N° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral ainsi que l'Arrêté 004071 du 03 mars 2022 fixant les règles de collecte des parrainages, signifie aux militants du Parti démocratique sénégalais que, pour les élections législatives du 31 Juillet 2022, le nombre de parrains requis pour soutenir une liste de candidature est fixé à 34.580 électeurs représentant le minimum de 0,5% et 55.327 électeurs représentant le maximum de 0,8 % du fichier général des élections.



Le Pds souligne également que les collecteurs déposent les fiches de collecte de parrains renseignées à la permanence nationale du PDS où l'ensemble des fiches de collecte reçues seront vérifiées pour s'assurer de la conformité et de l'exhaustivité des données. Une décharge sera, par ailleurs, remise à chaque collecteur après dépôt des carnets de fiches de parrainage.



Les performances de chaque fédération, section et responsable du parti et des mouvements de soutien seront aussi, enregistrées...