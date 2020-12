Élections en Centrafrique : La demande du report rejetée par la Cour Constitutionnelle.

À quelques jours des élections présidentielles et législatives couplées qui doivent être tenues dimanche, la Cour Constitutionnelle centrafricaine a rejeté la demande de report des élections présidentielles et législatives de dimanche.

Une demande introduite par six candidats opposés au président Faustin Archange Touadéra. Ils avaient introduit des recours, invoquant l’insécurité sur la majeure partie du territoire et du retrait récent d’un des candidats. « Il y a lieu de rejeter les demandes de report », selon la décision lue à l’audience par la présidente de la Cour, Danielle Darlan...