Élection présidentielle : À quelle date se fier ? Le Conseil Constitutionnel fixe la date du 31 mars et le président de la République opte pour le 24 mars.

La confusion et le flou s’installent à nouveau et des milliers de citoyens sénégalais se demandent à quelle date se fier, après les dernières sorties du Conseil Constitutionnel et du président de la République.

En effet, le Conseil constitutionnel a fait allusion à la date du « 31 mars » dans sa réponse aux 16 candidats retenus qui avaient interpellé la semaine dernière cette haute juridiction pour dénoncer l’attitude du président et de son gouvernement de ne vouloir fixer une date avant la fin de son mandat le 2 avril. Ainsi, en conseil des ministres ce 6 mars, le président de la République a opté pour le 24 mars.



À cet effet, la confusion s’est emparée de l’espace public et surtout de l’espace numérique. Dans les différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter X), les discussions sont animées par ces deux dates proposées par le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.



Quoi qu’il en soit, l’élection présidentielle doit se tenir au courant de ce mois de mars. Mais toujours est-il qu'on ne sait pas encore à quelle date les citoyens qui espèrent élire un nouveau président, doivent se fier. Nous y reviendrons...