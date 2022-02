El Hadji Malick Sy "Souris" : « Une Valeur multidimensionnelle, une Référence en tant que Footballeur et Dirigeant émérite », (Augustin Senghor)

Le football sénégalais est en deuil. Ancien Président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), mais aussi ancien patron de la Jeanne d’Arc de Dakar, et surtout acteur majeur du sport sénégalais en général, El Hadji Malick Sy « Souris » est décédé ce vendredi, à t-on appris.





« Il nous a quitté ! Une Valeur multidimensionnelle, une Référence en tant que Footballeur et Dirigeant émérite ! Condoléances à sa Famille, au Football sénégalais et à tous les Sénégalais. Paix à son âme! » a réagi Augustin Senghor, Président de la fédération de football.