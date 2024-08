El Hadji Diouf et les médias : Un mélange d’éloges et de moqueries pour une tranquillité méritée

El Hadji Diouf, lors de son récent appel en faveur du soutien à Barthélémy Dias pour la rénovation des infrastructures sportives, a également adressé des paroles marquées par une touche d'humour et de sincérité envers les médias. Après avoir salué le travail des journalistes sénégalais pour leur rôle crucial dans le maintien de la stabilité du pays malgré les difficultés, Diouf a exprimé sa gratitude pour leur courage et leur dévouement.







Le célèbre Lion du Sénégal n'a pas manqué de souligner l'importance de la presse dans la société, tout en faisant un clin d'œil à son propre parcours médiatique tumultueux. Il a plaisanté sur le fait que, désormais, les journalistes pourraient le laisser en paix, faisant référence à son passé de célébrité intense et à sa vie privée souvent exposée. Diouf a évoqué, avec une certaine ironie, la manière dont les médias avaient scruté chacun de ses faits et gestes, notamment ses sorties entre amis et ses moments de célébrité. Son commentaire a cependant été accueilli avec un sourire par les journalistes présents, soulignant la relation complexe mais respectueuse entre Diouf et la presse.