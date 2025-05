El Hadj Diouf célèbre avec joie et fierté Landing Savané, véritable bouclier du Sénégal

Me El Hadj Diouf, avocat et homme politique, évoque l'héritage laissé par Landing Savané, symbole important de la gauche au Sénégal. Issus du tourbillon idéologique des années de révolution, ils partageaient tous un désir commun d'émancipation nationale. « Landing Savané a su mener le mouvement maoïste au Sénégal, faisant preuve d'un leadership à la fois audacieux et charismatique », souligne Maitre El Hadj Diouf. Dans une atmosphère de frénésie marquée par la confrontation entre le marxisme-léninisme et le maoïsme, ils ont été les pionniers de la lutte pour la démocratie et la liberté dans leur nation.







Cet héritage politique demeure une source d'inspiration aujourd'hui encore. « Dans cette salle, j'ai découvert le Sénégal du rejet, du dévouement et de la fierté », déclare Me El Hadj Diouf avec fierté. Au-delà d'être un homme, Landing Savané demeure une icône de bravoure et de dévouement, un modèle pour les générations futures. Sa lutte, empreinte de sens du devoir et de résolution, continue d'éclairer la voie pour ceux qui aspirent à construire un Sénégal libre et souverain. Longue vie à Landing Savané !