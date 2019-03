Édouard Mendy sur la concurrence au poste de gardien en sélection : "Quand on est un compétiteur, on a envie de jouer"

Édouard Mendy, 26 ans, est-il actuellement le meilleur gardien de but sénégalais? La question revient en boucle depuis que le portier du Stade de Reims, auteur de plusieurs arrêts spectaculaires en Ligue 1 française, a permis aux Lions de décrocher une victoire (0-1) contre la Guinée Équatoriale, samedi 17 novembre, à Bata, lors de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019. Sitôt le match terminé, les journalistes se sont d’ailleurs empressés de sonder les meilleurs spécialistes du poste pour analyser la performance de l’actuel "numéro 1" dans la hiérarchie des portiers sénégalais. "Quand on est un compétiteur, on a envie de jouer", a reconnu Édouard Mendy au micro de Dakaractu. Mais, le gardien de Reims a balayé mercredi, l'idée d'un retour de la concurrence entre les gardiens des Lions....