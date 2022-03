Économie : Le Sénégal se paye 67 000 lampadaires, à 1,1 million l’unité, pour l’éclairage de 265 localités.

Le Sénégal s’est engagé dans un projet d’acquisition de 67 000 lampadaires solaires. 79 milliards 370 millions 797 000 francs d’investissement (soit 121 000 000 euros) vont être injectés dans ce projet pour l’éclairage de 265 localités sénégalaises, a appris Dakaractu. Ce qui revient à 1 184 638 francs pièce.



Selon des informations glanées, la signature de l’acte d’engagement du contrat de fourniture et d’installation de 67 000 lampadaires solaires pour le Sénégal a été signé le 26 février dernier, par Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances et du budget, pour Fonroche Lighting.Quant au début du chantier, il est prévu, au mois d’octobre prochain et sera géré par la société française Fonroche Lighting qui a remporté ce nouveau marché. Chaque semaine, quelque 1.200 lampadaires seront installés en moyenne, selon le plan d’exécution de Fonroche Lighting. Ce projet de plus de 79 milliards de nos francs dont le chantier devrait durer moins de 3 ans, s’accompagnera d’un financement pour le Gouvernement du Sénégal porté par la Banque publique d'investissement France Financement et la Société Générale, a appris Dakaractu.