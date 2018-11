Éclairage de l’Artp sur son éventuel rattachement au ministère des télécommunications

Kalidou Gaye, le directeur des affaires juridiques et du contentieux de l’Artp (Agence de régulation des télécommunications et des postes) a démenti formellement la rumeur selon laquelle la structure qui l’emploie est désormais rattachée au ministère en charge des télécommunications.

Dans sa volonté d’éclairer la lanterne des Sénégalais, il a déclaré à Dakaractu, que cette annonce était erronée et s’en explique à fond.