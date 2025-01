Échanges sur les enjeux de la gouvernance du secteur extractif dans l'arrondissement de Méouane : "Les populations ont soulevé pas mal d'externalités négatives dues à l'exploitation des mines..." (Birahime Seck, Forum Civi).

Dans le cadre du programme pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif, le Forum Civil, accompagné des membres de la commission énergie et mines de l'Assemblée nationale, a initié des échanges avec les "populations sur les enjeux de la gouvernance du secteur extractif, en particulier les enjeux sur la cohabitation entre les entreprises qui exploitent les mines dans l'arrondissement de Méouane et les populations..." Ainsi, la délégation a eu un tête-à-tête avec les 4 maires de l'arrondissement de Méouane à savoir les maires de Taïba Ndiaye, Darou Khoudoss, Méouane et Mboro. Les parlementaires ont eu l'occasion d'échanger avec les populations, sous la supervision du Forum Civil qui a joué un rôle de facilitateur.

"Les populations ont soulevé pas mal d'externalités négatives dues à l'exploitation des mines et des carrières dans cette localité. Elles ont soulevé des questions qui sont liées à la santé, à l'environnement etc... Nous pensons fondamentalement que les députés ont pris bonne note. La loi leur confère un certain nombre de pouvoirs pour interpeller les ministres, mais également les acteurs administratifs qui travaillent dans le secteur[...]", a déclaré Birahime Seck.

Pour sa part, le président de la commission énergie et mines à l'assemblée nationale, Babacar Ndiaye, a déclaré après leurs échanges avec les populations, que les députés se chargeront de saisir les autorités relativement aux préoccupations des populations qui vivent dans cette zone...