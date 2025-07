Droits culturels et linguistiques des enfants : La diplomatie culturelle espagnole en action

Cette initiative, portée conjointement par le Ministère espagnol de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations et l’Instituto Cervantes, s’inscrit dans le cadre du protocole de collaboration signé entre les deux institutions, avec un objectif clair : garantir les droits culturels et linguistiques des enfants espagnols, où qu’ils vivent dans le monde.

Ce vendredi s’est déroulée la deuxième édition des campements d’été en espagnol destinés aux enfants espagnols d’origine sénégalaise à l’Instituto Cervantes de Dakar. Le centre, antenne officielle de la diplomatie culturelle espagnole au Sénégal, a pour mission la promotion et l’enseignement de la langue espagnole ainsi que la diffusion de la culture d’Espagne et des pays hispanophones. Il constitue un espace de dialogue interculturel, de coopération éducative et de rencontre entre les sociétés civiles sénégalaise et espagnole.L’ambassadrice d'Espagne au Sénégal s’est estimée réjouie de cette deuxième colonie de vacances des enfants espagnols d'origine sénégalaise. « Nous avons travaillé avec l'Institut Cervantes de Dakar et aussi avec le ministère de la migration de l'Espagne pour pouvoir avoir ces colonies, cette colonie de vacances dédiée aux enfants qui habitent au Sénégal. Ce sont des fils et filles des Sénégalais qui habitent en Espagne, qui ont des enfants espagnols avec leur passeport espagnol et qui habitent au Sénégal. Parfois il faut qu'ils apprennent l'espagnol parce qu’ils ont les deux passeports et peut-être qu'un jour ils vont vouloir habiter en Espagne. C'est mieux qu’ils connaissent leur deuxième culture, qu'ils connaissent l'espagnol, l'Espagne. Nous aussi nous avons besoin qu'ils se sentent espagnols, pour qu'ils apprennent l'espagnol et pour qu'ils aiment leur deuxième pays », a précisé l’ambassadrice de l’Espagne au Sénégal. 30 enfants, des filles et des garçons âgés de 8 à 12 ans, ont assisté à la colonie.