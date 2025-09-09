Drame à Mboro : un champ de mil transformé en arène sanglante entre agriculteur et bergers


Drame à Mboro : un champ de mil transformé en arène sanglante entre agriculteur et bergers
 À Mboro, dans le département de Tivaouane, une banale querelle agropastorale a failli tourner au drame. Un agriculteur, J. Tine, a été sauvagement agressé à coups de machette par deux bergers, pour avoir exigé que leur troupeau de bœufs quitte son champ.

 De la vigilance à la tragédie

 Fin août, alors qu’il se repose tranquillement chez lui, J. Tine apprend qu’un troupeau vient d’envahir son champ. Craignant des dégâts irréparables, il s’y rend aussitôt accompagné de son neveu. Sur place, ils découvrent que les bêtes sont conduites par deux jeunes bergers, A. Kâ (21 ans) et son petit frère.

L’agriculteur leur intime de sortir immédiatement le troupeau de sa parcelle. Mais la demande tourne vite à la confrontation. Refus catégorique des bergers, qui, au lieu de céder, brandissent leurs machettes.
 
Trois coups de machette, un bras fracturé
Devant la menace, le neveu de Tine prend la fuite. L’oncle, resté seul face aux deux assaillants, reçoit trois coups violents de machette au bras et au coude. Grièvement blessé, il s’effondre, tandis que les deux frères prennent la fuite, abandonnant derrière eux leur victime ensanglantée.

 Transporté d’urgence à l’hôpital, J. Tine obtient un certificat médical établissant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 30 jours. Ce document lui permet de déposer plainte contre ses agresseurs.
 
Arrestation et accusations croisées

 Très vite, les gendarmes interpellent les deux frères. Lors de leur audition, A. Kâ tente de se dédouaner en accusant la victime. Selon lui, c’est J. Tine qui aurait lancé une pierre en premier, les obligeant à se défendre. Une version que l’agriculteur réfute catégoriquement.

La justice tranche

Inculpés de coups et blessures volontaires, les deux frères ont été déférés devant le parquet de Thiès. À l’issue de leur face-à-face avec le procureur, A. Kâ a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès, tandis que son petit frère mineur a été conduit à la prison pour enfants.
Mardi 9 Septembre 2025
