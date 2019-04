Dr Yaya Abdoul Kane (Directeur du patrimoine bâti de l'Etat) : « En tant que militant engagé et discipliné, on devrait respecter les décisions prises par le président de la République »

Ancien ministre de la gouvernance locale, du désenclavement et de l'aménagement du territoire, l'actuel directeur du patrimoine bâti de l'État, le docteur Yaya Abdoul Kane, n'est pas du lot de ces responsables frustrés après leur départ du gouvernement. Car selon lui, tout militant engagé et discipliné devrait respecter les décisions prises par le chef de l'État qui est le seul habilité à nommer.

Dans une interview qu'il nous a accordée, le nouveau directeur du patrimoine bâti de l'État s'est félicité de la confiance du président Macky Sall portée sur sa personne et s'engage davantage son pays...