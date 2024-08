Double meurtre à Pikine Technopole: Nabou Leye et les 5 autres suspects fixés sur leur sort ce mercredi

Dans l’affaire du double meurtre d’Aziz Dabala et du jeune Waly, Fallou Diop, considéré comme le septième suspect était activement recherché par la Division des investigations criminelles (Dic). A la suite de la publication, de Libération, ce dernier a été livré par son père. Sachant sans doute ce qui l'attendait, Fallou Diop a trouvé un drôle, de moyen d'échapper aux enquêteurs. En effet, ce dernier, qui présentait une chevelure assez conséquente, avait été filmé, en même temps que deux des personnes arrêtées, en train de procéder à des retraits Wave sur le compte d'Aziz Dabala après sa mort. En arrivant ce mardi dans les locaux de la Dic, Fallou Diop s'était... rasé totalement les chéveux. Mais, face aux éléments visuels et techniques, il n'a pas pu échapper à une garde à vue.







Le même jour, Mamadou Lamine Diaw, Serigne Sarr, Oumar Guèye, Assane Diaw, Ousseynou Diaw et Nabou Leye avaient été déférés devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. Après un retour de parquet, c'est ce mercredi qu'ils seront édifiés sur leur sort en même temps que Fallou Diouf attendus aujourd'hui dans la cave du tribunal. Mais d'ores et deja, Liberation apprend que le parquet de Pikine-Guédiawaye a requis l'ouverture d'une information judiciaire et le mandat de dépôt contre tous les suspects pour association de malfaiteurs, assassinats, actes de barbarie, vol aggravé et complicité de ces chefs.