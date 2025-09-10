Disparition inquiétante à Yeumbeul : un père de famille introuvable

La communauté de Yeumbeul est sous le choc après la disparition soudaine de Boubacar Faty, jeune père de famille et salarié modèle, aperçu pour la dernière fois vêtu d’un pantalon bleu foncé et d’une chemise bleu clair portant le logo de son entreprise. Marié et père d’un enfant de deux ans, il n’a plus donné signe de vie depuis hier, plongeant ses proches dans une angoisse insoutenable. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le numéro indiqué afin de contribuer aux recherches et au retour sain et sauf de ce père dont la famille attend désespérément des nouvelles.
