Diplomatie : Le Pm Ousmane Sonko sera au Burkina Faso pour une visite de 48h

Une forte délégation composée de la ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine, Yassine Fall, du ministre des Forces armées, Birame Diop et la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports Khady Diène accompagne le Premier Ministre, Ousmane Sonko.

Il est prévu dans l'Agenda du Premier Ministre Ousmane Sonko, une rencontre avec la communauté sénégalaise, un entretien avec la télévision publique du Burkina Faso, la RTB. Le Premier ministre va participer à la cérémonie d’inauguration du mausolée de Thomas Sankara, ce samedi 17 Mai 2025.