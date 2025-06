Diamniadio : un réseau de trafic de drogue de synthèse démantelé, 268 képas de Kush saisis

Nouvelle avancée majeure dans la lutte contre le narcotrafic au Sénégal. La brigade de gendarmerie de Diamniadio a mené ce dimanche une opération de grande envergure qui a permis le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue de synthèse, notamment du Kush, une substance particulièrement prisée et redoutée pour ses effets destructeurs.



L’opération, exécutée dans le cadre des directives du Haut-commandement de la Gendarmerie nationale, a été rendue possible grâce à l’exploitation de renseignements recueillis depuis plusieurs semaines. Trois individus ont été interpellés, dont un trafiquant notoire, décrit comme l’un des barons locaux de cette filière illicite.



Le bilan de la saisie est significatif :

• 268 képas de Kush soigneusement conditionnés,

• Deux paires de ciseaux utilisées pour le découpage,

• Et du papier d’emballage servant à la distribution de la drogue.



Cette nouvelle opération illustre la volonté affichée des forces de sécurité de neutraliser les réseaux de distribution de drogues de synthèse, particulièrement actifs dans les zones périurbaines comme Diamniadio.



La Gendarmerie nationale appelle la population à renforcer sa vigilance et à coopérer activement en signalant tout comportement suspect. Elle réaffirme son engagement à lutter sans relâche contre le fléau du trafic de stupéfiants, qui constitue une menace grave pour la santé publique et la stabilité sociale.