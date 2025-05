Dialogue national : L'Église catholique plaide pour une renaissance morale et un dialogue sincère

Lors de l'ouverture du Dialogue politique national ce 28 mai 2025, le Docteur Philippe Tine, président du Conseil national du Laïcat, a délivré un message fort au nom de l'Église catholique. Il a insisté sur l'urgence d'un dialogue véritable, profond et constructif. Portant la parole de Mgr André Gueye, archevêque de Dakar, il a salué la convocation de ces assises et exprimé la pleine disponibilité de l'Église à y contribuer.



Dans un contexte national marqué par les divisions, les blessures sociales et les tensions politiques, le président du Conseil national du Laïcat a rappelé que l'Église se positionne comme "artisan et partisan" d'un dialogue sincère, dénué de tout calcul politique. Un tel dialogue, a-t-il souligné, est essentiel pour réarmer moralement la nation, restaurer la confiance et permettre au Sénégal de "rêver ensemble" d'un avenir plus juste.



Trois priorités ont été clairement mises en avant par l'Église : la défense de la laïcité, la réforme du système électoral, et la séparation des pouvoirs. Pour conclure, le Docteur Tine a exhorté les participants à faire de ce dialogue un outil de guérison nationale, citant : « Le dialogue est l'arme des forts ». Un appel clair à placer l'intérêt général au-dessus des querelles partisanes.