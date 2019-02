« Deuk Bi Dafa Macky » : Bathie Ciss démonte l’argumentaire de Idrissa Seck

Répondant à son vis-à-vis de Idy 2019 qui associait le nom du chef de l’Etat à la pauvreté, Bathie Ciss de Benno bokk yakkar a déploré l’usage d’un « langage de la rue » indigne d’un Idrissa Seck qui prétend pouvoir gouverner le Sénégal.



L’invité à l’émission « Sur un air de campagne » liste les efforts du gouvernement au plan social et cite pêle-mêle : l’augmentation des salaires entre 14 000 et 90 000 F Cfa suite à la baisse de l’impôt sur les salaires en janvier 2013 ; la stabilisation des prix des denrées de première nécessité et la baisse des prix des hydrocarbures.



« La question de l’emploi mérite un débat national. Elle ne sera pas résolue dans les 5 prochaines années. Il ne faut pas politiser cette question qui touche les pays les plus développés au monde. C’est une question qui doit être traitée avec beaucoup de responsabilité. Le Sénégal fait partie des pays d’Afrique de l’Ouest aux plus faibles taux de chômage. Il y a chaque année 200 000 demandeurs d’emplois de plus », concède-t-il cependant.