Détournement de deniers publics, enrichissement illicite, népotisme : ce qui a couté à Socé Diop Dionne sa place de Directrice de l’ACBEP

Socé Diop Dionne ne devrait plus être la Directrice de l’Agence de la construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP). Une décision qui devrait être confirmée à l’issue du conseil des ministres tenu ce jour. Les raisons apparaissent toute simples avec les dénonciations contenues dans le rapport de la cour des comptes 2018 qui fait état de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite, mais aussi de népotisme quant à la gestion de la responsable politique de Koungheul. En effet, une dénonciation au niveau de l’OFNAC avait fait état de ces faits précités. « De tels faits, selon le plaignant, pourraient être justifiés par son train de vie dispendieux, le recours abusif à la procédure de gré à gré dans l’attribution des marchés et le recrutement de son propre frère pour superviser les travaux de son propre chantier, entre autres griefs. Par ailleurs, une autre dénonciation anonyme a été enregistrée en date du 24 octobre 2017 contre la même personne pour des faits similaires », lit-on dans le rapport.Les résultats des investigations menées ont permis de constater les faits suivants à l’encontre de la directrice : - des recrutements en violation des procédures normales ; - l’application d’une échelle de rémunération discriminatoire en faveur de certains agents (membres de sa famille) ; - l’établissement de faux ordres de mission pour elle-même et ses agents. D’ailleurs, le directeur technique de l’ACBEP, a reconnu avoir établi les ordres de mission en les faisant viser auprès du Contrôleur Régional des Finances (CRF). Des faits reconnus en droit comme escroquerie et complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics. Le dossier a été transmis au Procureur de la République, et Socé Diop elle, démise de ses fonctions.