Déthié Fall nouveau ministre des infrastructures : Portrait d’un polytechnicien à l’appétit insatiable !

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont publié la nouvelle liste de l’équipe gouvernementale qui va désormais conduire la politique du régime soutenue par la stratégie nationale « Sénégal 2050 » avec comme déclinaison, le Plan de redressement annoncé récemment. Des changements ont été notés dans le nouveau gouvernement. Parmi eux l’entrée de Déthié Fall comme ministre des infrastructures.







Originaire de Saint-Louis, Déthié Fall a obtenu son Master en Business Administration (MBA), spécialisé dans la gestion de projets complexes et stratégiques. Il devient plus tard ingénieur polytechnicien avant de suivre la formation d’officier de réserve à l’École nationale des officiers d’active (ENOA) de Thiès.







Il faut rappeler qu’en 5e année de sa formation d'ingénieur polytechnicien à l'école polytechnique de Thiès, il a séjourné à AMBOFOR 1 avec la devise « XEL-JOM-FIT » ( un sigle que les Jambars de l’armée pourront comprendre). Avec une richesse, aussi bien du point de vue physique, intellectuel, mental, disciplinaire et tactique, Déthié Fall a apprécié les très hautes dispositions et le haut professionnalisme de l’armée.







En 2004, il se rapproche d’Idrissa Seck, président du parti Rewmi, intègre le parti et y joue un rôle actif dans la création. Le polytechnicien est devenu le président des cadres en 2011, cumulant cette fonction avec celle de directeur des structures en 2013. De 2014 à 2020, il est le vice-président de Rewmi, tout en conservant ses précédentes responsabilités.







Le Plan Déthié Fall (PDF) et les stratégies dans Yewwi







En conférence de presse le dimanche 28 mars 2021, le député Déthié Fall, ancien vice-président de «Rewmi» décide de tourner définitivement le dos à ce dernier et de se lancer dans sa propre aventure politique. Il crée le PRP (Parti Républicain pour le Progrès) pour se projeter vers l’élection de 2024.







En 2021, Déthié Fall devenu président du Parti républicain pour le progrès (PRP), est le mandataire national de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi. Il a été le concepteur du Plan Déthié Fall (PDF) pour les législatives de 2022, une stratégie d’exécution pour l’inter coalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal.

