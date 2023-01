Destituée de son poste de député : Aminata Touré entend saisir «toutes les voies de recours juridiques nationales et internationales...»

Aminata Touré ne compte pas se laisser faire suite à sa destitution de son poste de députée, mardi dernier par le bureau de l'Assemblée nationale. En conférence de presse cet-après-midi, l'ancienne tête de liste nationale de la coalition BBY aux dernières législatives annonce qu'elle va ester devant les juridictions compétentes sur le plan national comme international. «Bien entendu, je saisirais toutes les voies de recours juridiques nationales et internationales pour mettre fin à cette injustice. Voilà une autre preuve des attaques du Président Macky Sall contre notre démocratie que des générations de sénégalais et de sénégalaises ont bâtie dans la sueur et dans le sang», a souligné Aminata Touré.

Revenant sur la décision du bureau de l'Assemblée nationale, l'ex parlementaire précise qu'elle n'a jamais démissionné du parti APR. En plus de cela, Aminata Touré a indiqué que l'APR n'a jamais présenté de liste aux élections législatives mais plutôt la coalition BBY. «Pour votre juste information. Je n'ai jamais écrit de lettre de démission ni annoncé de démission de l'APR ou de Benno Bok Yaakaar. Je n'ai même pas été entendue ne serait-ce que par pure formalisme par une instance ni de l'APR ni de Benno Bokk Yaakaar dont je fus la tête de liste », renseigne encore Aminata Touré très en verve.

En un mot, Aminata Touré reste et demeure convaincue que cette décision est une forfaiture commanditée par le Président Macky Sall qui ne supporte pas sa présence à l'hémicycle. « Tous les juristes de bonne foi s'accordent à reconnaître que c'est une pure violation de l'article 60 de la Constitution et de l'article 7 du règlement intérieur l'Assemblée nationale qui stipule << Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat ».

Je ne suis pas député investie par l'APR mais par Benno Bokk Yakaar et comme je l'ai dit je n'ai démissionné ni de l'APR ni de Benno Bokk Yaakar. En un mot, c'est une forfaiture commandée par le Président Macky Sall qui ne supporte pas la présence de son ancienne tête de liste que je suis à l'Assemblée nationale, qui a parcouru 5175 km sous le soleil et la pluie. Par contre, le Président Macky Sall supporte de recevoir la politicienne la plus raciste de France au palais de notre République, Marie le Pen et lui dédicace son livre, Marine Le Pen qui insulte depuis des années la race noire et les musulmans», a conclu l'ex « compagnon de guerre», du chef de l'État Macky...