(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs

Dans un geste fort et symbolique, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a décidé de suspendre l’exploitation de l’eau douce au sein du complexe « Maou Rahmati ». Une décision prise « pendant que le fer est encore chaud », selon l’expression consacrée, et qui intervient dans un contexte de tensions internes.
Cette mesure fait suite à de vifs désaccords entre les travailleurs et la direction, marqués par des malentendus persistants et des conflits de gestion. Face à cette situation, le Khalife a préféré trancher net, en privilégiant la préservation de la paix sociale et la transparence.
Un inventaire complet du patrimoine est désormais annoncé, afin de faire le point sur les ressources, les équipements et les responsabilités liées à l’exploitation du site.
Cette décision, qui pourrait avoir des répercussions sur la gestion des ressources hydriques dans la zone, suscite déjà de nombreuses réactions. Affaire à suivre…
