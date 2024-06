Démographie-RGPH - 2023 / Le département de Dakar en tête avec 1.278.469 habitants, suivi de Rufisque 808.337, Keur Massar 770.314, Pikine 693.402 et Guédiawaye 372.708…

Le 5e recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5) de 2023 a été rendu public par l’agence nationale de la statistique et de la démographie. Le recensement à travers les communes et les départements, laisse apparaître une « légère » augmentation de la gente féminine. Dans le département de Dakar notamment dans les communes de Gorée, Plateau, Médina, Gueule Tapee, Fann Point E, Ngor, Yoff, Patte d’Oie, Parcelles assainies, Grand Dakar, Dieuppeul, Biscuiterie, Mermoz Sacré Cœur, Cambérène, 639.354 femmes sont décomptées sur une population totale de 1.278.469 habitants. Les hommes sont au nombre de 618.207.





Dans le département de Rufisque également, la présence des femmes se fait légèrement remarquée. « sur une population de 808.337 habitants dans les communes notamment de Rufisque Nord, Rufisque Est, Ouest, Bargny, Sendou, Yene, Diamniadio etc, 404. 571 sont des femmes ». A Keur Massar, sur 770.314 habitants, les hommes sont légèrement devant avec 389. 956 habitants. Les femmes sont au nombre de 380.358.





Le département de Pikine vient en quatrième position avec 693.402 habitants dont 374 femmes et 319.136 hommes répartis dans les communes que sont Pikine Est, Ouest, Sud, Dalifort, Diamaguene Sicap Mbao et Mbao (Qui sont d’ailleurs plus peuplées avec respectivement 139.376 et 149.456 habitants), Djiddah Thiaroye Kao, Guinaw Rails, Thiaroye Gare, Guinaw Rails (Nord et Sud). Enfin, Guédiawaye vient en cinquième position avec 372.708 habitants (187.117 femmes et 185.591 hommes) répartis dans les communes de Golf Sud, Sam Notaire, Ndiarème Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt, Gounass.