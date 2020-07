Démarrage des activités du port : Foundiougne plaide pour le recrutement de ses jeunes

Les activités du port de Foundiougne vont bientôt démarrer. Une occasion saisie par les populations pour rappeler au Président de la République que le recrutement des jeunes est plus qu'une nécessité vu qu'ils ont fait preuve d'engagement dès les premières heures.

Ce recrutement au niveau du port de Foundiougne permettra de résorber le gap du chômage qui touche la presque totalité des jeunes qui s'activent dans la conduite de moto Jakarta comme beaucoup de jeunes du Saloum.

Dans un communiqué, les populations de Foundiougne avancent que lors du premier mandat du chef de l'État, la ville de Fatick était grassement servie avec plus d'une cinquantaine de nominations de ministres, Directeurs, Présidents de conseil d'administration, Conseillers, chargés de mission au détriment de leur localité et personne n'avait manifesté contre de telles nominations.

Au contraire, Foundiougne était resté digne et stoïque. Selon Pape Dib Sarr, la contribution de Foundiougne a été déterminante et significative dans la carrière politique du chef de l’État sans chantage ou menace, pour obtenir en retour des postes, dira l'ex député. " La jeunesse foundiougnoise a passé tout son vécu politique à vous servir et uniquement vous servir. Dès lors, ne pas faire un plaidoyer pour cette jeunesse de Foundiougne en tant qu’acteur et responsable risque d'être analysé comme un aveu de culpabilité sans crime. C'est mon devoir. Il vous suffit de vous souvenir de vos randonnées à Foundiougne pour voir se défiler les images de cette jeunesse enthousiaste, débordante d'énergie vous offrir des accueils populaires qui vous redonnaient courage et espoir. En effet, le souci de ces jeunes étaient de vous accompagner et leur unique objectif, votre réussite. De 2009 à nos jours, les résultats électoraux ont toujours étaient à la hauteur de vos attentes." Avec le démarrage des activités du port les jeunes attendent un recrutement massif pour ne pas être victimes d'un second oubli.