Déguerpissement : frustrés, les ambulants de Colobane et de Petersen interpellent les autorités municipales et le Président BDF

Depuis quelque temps, les mairies de la capitale et le préfet de Dakar procèdent à des déguerpissements des ambulants qui occupent la voie publique.

Au marché Colobane, certains ambulants ont été délogés depuis le début de la semaine et ils ne comprennent pas pourquoi, ils sont ciblés tandis que d’autres commercent sans être inquiétés.

Empêchés de faire leur commerce depuis lundi, ces derniers pointent du doigt la police et affirment que ni la mairie de Colobane, ni le préfet n’est au courant de leurs désagréments.



Comme la plupart des ambulants délogés des trottoirs de la capitale, ceux de Colobane demandent à être relogés dans un endroit où ils pourront faire leur activités sans être inquiétés.

Quant à Petersen d'où les ambulants avaient été déguerpis après la Tabaski, les agents de la mairie de plateau veillent au grain.



Cependant, les ambulants déguerpis exhortent le maire de la commune de Plateau à les reloger comme il leur avait promis dans le nouveau marché qui est en train d’être construit derrière la gare de Petersen.



Face à cette situation, les ambulants de Colobane ainsi que ceux de Petersen interpellent le Président de la République et le Premier ministre pour revoir leur situation au risque de créer des frustrations.