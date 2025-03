Défilé du 04 Avril à Mbour : "Il est essentiel que l'équipement et l’armement puissent être produits localement et à terme exportés." (Amadou Diop, Préfet de Mbour)

À l'image des autres localités du Sénégal, la capitale de la petite côte prépare activement la fête de l'indépendance...Occasion saisie par le représentant du pouvoir central, le préfet Amadou Diop, de rencontrer la presse de Mbour pour revenir sur les préparatifs, les innovations et l’importance du thème choisi, avant de demander aux populations de sortir massivement.

"Le comité d’organisation mis en place est en train de faire un très bon travail depuis le lancement des activités à travers des CDD. Les réunions sectorielles se tiennent régulièrement, et les présidents de commission se réunissent pour peaufiner une stratégie afin d’assurer une belle fête de l’indépendance.

Les participants, surtout les élèves, ont commencé les répétitions depuis trois semaines sous l’encadrement des FDS. Depuis lors, nous avons noté une assiduité remarquable de la part des élèves. Il est important de rappeler que nous aurons 900 participants parmi les élèves et 225 du côté des FDS, ce qui signifie un effectif important pour le défilé du 4 avril.

Ce qu’il faut retenir, c’est que la commune se prépare activement pour embellir la ville, installer un chapiteau et mettre en place tout ce qui est nécessaire pour une belle célébration. Les partenaires appuient également les collectivités territoriales et les forces économiques dans cette organisation.

C’est aussi l’occasion d’encourager le comité d’organisation, dirigé par mon adjoint, ainsi que le commandant de compagnie, qui effectuent un travail remarquable. Certainement, il y aura des innovations cette année. Nous avons d’ores et déjà prévu de décorer certaines personnalités ayant joué un rôle important dans le développement de Mbour. Ces décorations concerneront des civils, des militaires et d’anciens combattants.

Nous avons souhaité un processus inclusif en impliquant tout le monde dans l’organisation de la célébration. Cette année, l’événement se tiendra devant la mairie, après de nombreuses prospections. Depuis 1960, le site change régulièrement, et nous ferons tout notre possible pour organiser une fête mémorable. Les talibés sont également en pleine répétition afin que cette célébration soit un moment de joie pour tous.

Vous avez évoqué le thème « Vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées », un sujet d’actualité très important qui nous renvoie à la nécessité de développer notre propre industrie de défense. Ce thème met en lumière l’importance de la souveraineté nationale, non seulement sur le plan alimentaire et pharmaceutique, mais aussi technologique pour nos forces armées. Il est essentiel que l’équipement et l’armement puissent être produits localement et, à terme, exportés.

Au niveau des arrondissements, les sous-préfets sont en train d’organiser des défilés : à Sindia, c’est la commune de Malicounda qui sera en charge cette année ; à Fissel, ce sera la commune de Ndiaganiao. Le lieu du défilé change chaque année, et peut-être que l’année prochaine, il se tiendra à Joal.

Les populations doivent sortir massivement pour célébrer leur indépendance. Nous invitons tout le monde à participer à la retraite aux flambeaux le 3 avril, qui débutera devant la compagnie et passera par le rond-point Mamadou Diop, la mairie, les sapeurs-pompiers et la préfecture, à partir de 20 heures. Cet événement marquera le lancement officiel des festivités du 4 avril. Nous encourageons donc la population à venir soutenir les FDS pour une très belle fête de l’indépendance", a souligné le préfet de Amadou Diop au micro de Dakaractu Mbour...