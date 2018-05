Décès de l’étudiant Fallou Sène : « Les responsabilités seront situées et la loi sera appliquée... » (ministre de La justice )

Le garde des sceaux Ismaïla Madior Fall s’est prononcé sur la mort de l’étudiant tué par balle à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a confirmé que le président de la République a exigé une enquête indépendante et diligente pour situer les responsabilités immédiatement. D'ailleurs selon lui, le procureur de la République de Saint-Louis a pris les choses main et l’enquête sera bouclée en fin de semaine, les responsabilités seront ainsi situées et la loi appliquée dans toute sa rigueur.