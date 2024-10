Débat public contradictoire / Amadou Bâ à Ousmane Sonko : « Votre volonté de vous mesurer ne me gêne aucunement… » « J’accepte votre invitation ».

« J'accepte l'invitation de Mr Sonko à un débat public. Nous discuterons des rapports évoqués et de sujets cruciaux comme l'économie, les libertés et les ressources naturelles, pour confronter nos idées au service du peuple ». C’est ce que l’ancien Premier ministre Amadou Bâ a déclaré ce jeudi répondant à Ousmane Sonko qui lui a lancé le défi lundi dernier.



Manifestement, estime Amadou Bâ, « Ousmane Sonko éprouve une nostalgie sans doute légitime que sa volonté de se mesurer à moi ne le gêne aucunement. » J’accepte volontiers son invitation à un débat public et contradictoire. Nos équipes respectives pourraient se rencontrer pour déterminer les modalités pratiques. D’ici là, j’espère qu’il mettra à ma disposition les rapports qu’il a évoqués et rendra publics tous les échanges entre le Premier ministre que j’étais et les ministres concernés par les allégations, pour que l’on puisse discuter utilement de toutes les questions soulevées dans lesdits rapports », lui a signifié la tête de liste de la coalition Jam Ak Jariñ.



Au-delà des sujets que propose Ousmane Sonko, Amadou Bâ considère que, bien qu’il soit curieux que l’actuel Premier ministre délimite lui-même les sujets, « le débat devra porter sur tous les aspects de la vie de notre nation (économie, finances publiques, pouvoir d’achat, emploi, libertés publiques, institutions, justice, ressources naturelles, inondations, éducation, santé, sécurité, diplomatie, etc.) ». Car, dira Amadou Bâ, « au regard des solutions aux problèmes de notre peuple, il ne peut se réjouir que la politique soit une confrontation d’idées ».