Darou Moukhty 2025 – Serigne Ahmadou Mbacké Bassirou : « Les lamentations ne font que nous éloigner de la miséricorde divine… »

À l’occasion de l’édition 2025 du Magal de Darou Moukhty et dans le cadre de la 8ème édition du panel qu’il organise dans son fief de Darou Khoudoss, Serigne Ahmadou Mbacké Bassirou, fils aîné du porte-parole de Darou, a centré son discours sur la nécessité pour chaque disciple de faire preuve de résilience face aux difficiles conjonctures économiques. Il a invité ses panélistes à réfléchir autour du thème : « Le Mouride face aux enjeux de la société actuelle : quels comportements adopter ? »



Visiblement en désaccord avec ceux qui résument leur quotidien entre lamentations et grognes, le chef religieux, responsable moral du dahira « Al Hidaaya », a rappelé que « la vie sur terre est loin d’être un fleuve tranquille. Loin s’en faut. Notre existence est un chemin jalonné d’embûches, de tracas, de souffrances et d’obstacles. Ces difficultés sont presque inhérentes à la vie. Notre vénéré guide spirituel ne nous apprend-il pas que ces soucis, qui meublent notre décor quotidien, sont des créatures divines avec lesquelles l’être humain est condamné à cohabiter ? Cette cohabitation se doit alors d’être harmonieuse, joviale, merveilleuse et conviviale. La conjoncture actuelle, marquée par la pénibilité de la vie, ne doit point entacher ou altérer l’excellence et la préciosité des relations que ces deux créatures divines – l’être humain et les soubresauts et vicissitudes de la vie – entretiennent ici-bas. »



Il a ajouté : « Naturellement, quand on a l’obligation de soigner en permanence une proximité relationnelle, la question de savoir comment y parvenir se pose avec acuité. Il urge donc de trouver une réponse à cette lancinante interrogation. Cette équation, tout citoyen, tout patriote, tout disciple, tout fidèle musulman et tout être social – bref, tout le monde – doit se la poser et s’évertuer à lui trouver une réponse à la mesure de son importance. C’est pour cette raison que je vous invite à convoquer certaines valeurs et qualités qui pourraient aider à enjoliver et polir ces relations. Le Saint Coran et les Hadiths du Prophète Mohamed (PSL) me servent de bréviaire pour étayer mon propos. Dans la sourate Al-Asr, le Maître de l’Univers, Allah SWT, sublime et magnifie la franchise, la sincérité, mais aussi et surtout l’endurance et le stoïcisme. »



Serigne Ahmadou Mbacké Bassirou Abdou Khoudoss a tenu à marteler que Cheikhoul Khadim apprend à ses disciples qu’un croyant, un Mouride de surcroît, doit se départir de toute contestation et grief, et bannir de son vocabulaire les lamentations et autres récriminations. « Il est enseigné que l’endurance et l’acceptation sincère, franche et digne des épreuves de la vie constituent la moitié de la foi. Dans un autre sublime verset du Saint Coran, le Tout-Puissant révèle qu’Il est du côté des endurants. Fort de toutes ces considérations, nous sommes persuadés que la seule thérapie à prescrire à ce patient qui s’appelle conjoncture, c’est le retour vers Dieu pour nous abreuver à la source intarissable du savoir et de la connaissance. Les lamentations ne font que nous éloigner de la miséricorde divine. À quoi bon, d’ailleurs, si votre destin est entre les mains du Bon Dieu, si votre fortune ou pauvreté dépend de Lui ? »



Il a préconisé que chaque croyant ait foi et dignité en bandoulière pour surmonter les écueils qui se dressent sur son chemin, des obstacles qui ne sont point infranchissables. « Les difficultés et les soucis précèdent toujours l’embellie. »



Plusieurs personnalités, dont Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaindé Fatma, ont pris part à ce panel.