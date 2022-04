À peine installé à la tête de la commune de Pout, c'est à Dangote Cement Senegal que le nouveau maire Malick Ndiaye a réservé sa première visite puisque la commune est considérée par le maire comme son partenaire stratégique numéro 1.



À l'occasion de la cérémonie de remise de 5 tonnes de riz et de sucre en guise de "Soukeurou Koor" (Appui Ramadan), le nouveau maire est revenu sur les longues années de collaboration entre la municipalité et Dangote Cement Senegal. "Nous avons l’immense plaisir en tant que maire de la commune de Pout de recevoir la forte délégation de Dangote Cement Senegal venue, comme à l’accoutumée, apporter son soutien symbolique aux populations de Pout à l’occasion du Ramadan.



La forte délégation de l’entreprise était conduite par Ousmane Mbaye, Directeur Financier et Comptable et représentant du Directeur Général Luk Haelterman. Celle-ci était composée de la directrice RSE et des relations Corporate Astou Mbaye, du chef de département des mines, Leyti Ndiaye, du directeur transport, Mamadou Lamine Faty, de la cheffe du département Civil, Khady Mbaye et du chef du département marketing, El Hadji Oumar Baldé.



Ousmane Mbaye a tenu à rappeler le caractère "symbolique" de ce geste de DCS en ce mois béni de Ramadan car, dira-t-il, "ce qui nous lie à la commune de Pout est beaucoup plus important". Il a rappelé les relations historiques liant les deux partenaires depuis le projet d’implantation de l’entreprise à Pout, non sans assurer au nouvel élu que DCS poursuivra son engagement auprès de la commune, notamment dans la mise en œuvre de projets à fort impact socio-économique.



Prenant la parole, Malick Ndiaye a fait savoir : "il y a quatre communes environnantes : Mont-Rolland, Pout, Keur-Moussa et Diass. C’est notre tour ce matin. Au nom de toute la commune de Pout, nous remercions de vive-voix la direction de Dangote Senegal de son geste à l’endroit de la population. Je rappelle également que l’entreprise, dans le cadre de la RSE, a mis en œuvre un certain nombre de réalisations au sein de la commune. Elles ont essentiellement impacté deux compétences prioritaires, à savoir l'éducation et la santé".



Il s’agit, en effet, d'une maternité et d’une école entièrement équipées. "J'envisage avec la nouvelle équipe municipale d’accompagner Dangote Cement Senegal dans la même dynamique de construction d’infrastructures de qualité pour le développement et le rayonnement de la commune. J'ai noté une disponibilité et un engagement de l’entreprise pour impulser le développement. Nous avons pris toutes les dispositions pour donner un sens au contenu local", ajoute-t-il. Selon Malick Ndiaye, les rapports entre l'entreprise et les populations de Pout datent de l'implantation de l’usine.