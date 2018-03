Dalles effondrées, problèmes de plomberie et d’étanchéité : alerte rouge aux HLM Maristes

Les habitants des 20 immeubles des HLM Maristes ont tiré l’alerte sur la situation de vétusté de leurs immeubles et réclamé au Chef de l’État Macky Sall « garant de la sécurité de ses citoyens» d’intervenir.

Laurent Santos, Président du « collectif des immeubles Hann maristes » et ses camarades demandent en outre à l’État de refaire les immeubles ou de trouver des partenaires pour les refaire. En effet, le PM Abdoul Mbaye avait déclaré en 2013, que ces immeubles seraient démolis puis reconstruits. Et la Sn Hlm qui a vendu ces appartements a convenu avec une société chinoise ( China Rails Ways ) qui a proposé un projet de reconstruction à hauteur de 250 milliards sans un sou de l'Etat sénégalais. Mais le ministre Diène Farba Sarr, selon le collectif, refuse de signer cet accord accuse t’il.

« Il y a des problèmes de plomberie, d’étanchéité et certains immeubles ont même perdu leurs dalles qui se sont effondrées. Les HLM ont décidé de reloger les sinistrés. Mais les hlm n’arrivent plus à gérer cette situation puisque dépensent 420 millions par an pour payer la location des familles sur place. J’estime qu’avec cet argent on peut commencer à refaire les immeubles ou trouver des partenaires. Ce que nous avons fait, et les Chinois sont arrivés et veulent simplement l’assiette foncière. Il y a eu un grand projet qui a été fait, déjà ficelé, bancable où l’Etat donne simplement une garantie de près de 250 milliards mais on ne sait pas ce qui bloque entre les HLM et le ministère. Nous ne pouvons plus continuer à attendre » a dit le Président du collectif. « C’est le plus grand scandale immobilier, nous demandons au Président garant de la sécurité de ses citoyens d’intervenir » a-t-il conclu.